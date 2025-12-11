Comicon Napoli 2026 Leo Ortolani sarà il nuovo Magister | al via le prevendite dei biglietti annunciati i primi ospiti ufficiali

Ilmattino.it | 11 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Comicon Napoli 2026 si prepara a sorprendere, con Leo Ortolani annunciato come nuovo Magister e le prevendite dei biglietti già aperte. Dopo il grande successo dell'edizione 2025, la manifestazione continua a crescere, confermando il suo ruolo di punto di riferimento nel panorama del fumetto italiano e internazionale. Sono stati annunciati anche i primi ospiti ufficiali, promettendo un evento imperdibile.

L'edizione 2025 del Comicon è stata un enorme successo. La fiera del fumetto, che di anno in anno ha conquistato sempre più credibilità dal punto di vista nazionale ed. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

