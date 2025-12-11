Come sta Riccardo Chailly dopo il malore alla Scala

Riccardo Chailly, colpito da un malore durante la rappresentazione di Lady Macbeth alla Scala, è attualmente ricoverato in ospedale. Nonostante la preoccupazione iniziale, le sue condizioni sembrano essere buone. La sua salute resta sotto osservazione, mentre fans e colleghi si stringono attorno a lui in attesa di ulteriori aggiornamenti.

Come sta Riccardo Chailly dopo il malore la Lady Macbeth alla Scala? Il maestro si trova ancora ricoverato in ospedale, ma le sue condizioni sarebbero buone. Come sta Riccardo Chailly dopo il malore. Riccardo Chailly, come riporta il Corriere della Sera, ha trascorso la notte presso il Centro Cardiologico Monzino di Milano. Secondo le ultime notizie i suoi valori sono buoni ed è stato sottoposto ad una terapia. A rivelarlo è stata la moglie Gabriella che ha inviato un messaggio diretto ai professori d’orchestra dopo quanto accaduto ieri sera alla Scala. Chailly si era sentito male durante l’esecuzione di Lady Macbeth, uno spettacolo piuttosto impegnativo sia per la sua particolarità che per la durata. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Come sta Riccardo Chailly dopo il malore alla Scala

