Come sta Riccardo Chailly dopo il malore alla Scala | la notte in ospedale il cambio di terapia i problemi al cuore

Riccardo Chailly, colpito da un malore durante una performance alla Scala, è attualmente in condizioni stabili al Centro Cardiologico Monzino di Milano. Dopo aver trascorso la notte in ospedale e aver subito un cambio di terapia, il maestro sta ricevendo le cure necessarie per affrontare i problemi al cuore emersi durante l’episodio.

Il maestro Riccardo Chailly, colpito ieri da un malore durante la direzione di Una lady Macbeth del distretto di Mcesk al Teatro alla Scala, si trova ora in condizioni stabili al Centro Cardiologico Monzino di Milano. La moglie Gabriella ha rassicurato l’orchestra: «I valori sono buoni». Ieri, durante la seconda rappresentazione dell’opera di Dmitrij Shostakovic, il direttore 72enne aveva accusato alcuni segnali di affaticamento già dal primo intervallo, ma ha continuato a dirigere per circa cinquanta minuti. Solo al secondo intervallo il coordinatore artistico Paolo Gavazzeni ha annunciato l’interruzione della rappresentazione «per rispetto del maestro Chailly». 🔗 Leggi su Open.online

