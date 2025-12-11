Come sta Michelle Gisin dopo la caduta di St Moritz? Il primo bollettino medico e le condizioni fisiche
Dopo la caduta avvenuta durante la seconda prova cronometrata della discesa libera di St. Moritz, si attendono aggiornamenti sulle condizioni di Michelle Gisin. Questo articolo fornisce il primo bollettino medico e le informazioni sulle sue condizioni fisiche, per comprendere l’entità dell’incidente e i possibili sviluppi.
Michelle Gisin è incappata in una brutta caduta durante la seconda prova cronometrata della discesa libera di St. Moritz, evento valido per la Coppa del Mondo di sci alpino. La svizzera è uscita di pista nel quarto settore, ha divelto la prima fila delle reti di protezione e si è fermata nella seconda: dapprima è stato portato il toboga, poi si è alzato in volo l’elicottero, che ha trasportato l’atleta presso la Clinica Gut di St. Moritz Bad e successivamente è stata trasferita presso la Clinica Hirslanden di Zurigo. Nel tardo pomeriggio è stato emesso il primo bollettino medico, che ha rivelato la necessità di un intervento chirurgico per stabilizzare la zona cervicale lesionata. 🔗 Leggi su Oasport.it
Lesioni alla colonna cervicale - per cui sarà necessario un intervento chirurgico - al polso destro e al ginocchio sinistro: Questo il bollettino medico della bruttissima caduta patita da Michelle Gisin durante la seconda prova cronometrata di discesa libera #Gi Vai su X
Lesioni alla colonna cervicale - per cui sarà necessario un intervento chirurgico - al polso destro e al ginocchio sinistro: Questo il bollettino medico della bruttissima caduta patita da Michelle Gisin durante la seconda prova cronometrata di discesa libera. La bi - facebook.com Vai su Facebook
Come sta Michelle Gisin dopo la caduta di St. Moritz? Il primo bollettino medico e le condizioni fisiche - Michelle Gisin è incappata in una brutta caduta durante la seconda prova cronometrata della discesa libera di St. Secondo oasport.it
Michelle Gisin, il volo choc che cambia la stagione: cosa è successo davvero alla campionessa svizzera - Michelle Gisin cade a oltre 110 km/h durante la prova di discesa a St. Lo riporta tag24.it