Come sta il maestro Riccardo Chailly ricoverato al Monzino dopo il malore durante Lady Macbeth alla Scala
Il maestro Riccardo Chailly si trova attualmente sotto osservazione al Centro Cardiologico Monzino dopo un malore improvviso durante la direzione di Lady Macbeth alla Scala di Milano. L’artista, ricoverato il 10 dicembre 2025, sta ricevendo le cure necessarie in seguito all’incidente avvenuto durante l’evento.
Milano, 11 dicembre 2025 – Ha trascorso la notte sotto osservazione al Centro Cardiologico Monzino il maestro Riccardo Chailly che ieri ha avuto un malore mentre dirigeva l’orchestra alla Scala di Milano. I valori, ha spiegato la moglie Gabriella in un messaggio inoltrato ai professori d'orchestra, sono buoni. Oggi gli verrà cambiata la terapia. Il malore durante Lady Macbeth . A seguito del malore accusato ieri sera, mercoledì 10 dicembre 2025, il Teatro alla Scala di Milano ha deciso di interrompere e non proseguire la rappresentazione di ‘ Una lady Macbeth del distretto di Mcesk’. Settantadue anni, alla sua ultima stagione come direttore musicale ma con ancora tanti progetti in futuro con il teatro e con il festival di Lucerna di cui sarà alla guida fino al 2028, Chailly aveva mostrato qualche segno di "stanchezza" agli orchestrali e già al primo intervallo, che è durato una decina di minuti più del previsto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Come sta il maestro Riccardo Chailly e cos'è successo ieri sera alla Scala - facebook.com Vai su Facebook
Malore per il maestro Riccardo Chailly alla Scala Vai su X
Come sta il maestro Riccardo Chailly, ricoverato al Monzino dopo il malore durante Lady Macbeth alla Scala - Il messaggio della moglie Gabruella ai professori d’orchestra: i valori sono buoni, ha trascorso la notte sotto os ... Scrive msn.com
Malore alla Scala mentre dirige “Lady Macbeth”: portato via il maestro Riccardo Chailly tra gli applausi dei loggionisti - Il direttore d'orchestra colto da malore durante la rappresentazione alla Scala: spettacolo interrotto e maestro portato al Monzino ... Segnala ilfattoquotidiano.it