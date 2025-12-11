Il maestro Riccardo Chailly si trova attualmente sotto osservazione al Centro Cardiologico Monzino dopo un malore improvviso durante la direzione di Lady Macbeth alla Scala di Milano. L’artista, ricoverato il 10 dicembre 2025, sta ricevendo le cure necessarie in seguito all’incidente avvenuto durante l’evento.

Milano, 11 dicembre 2025 – Ha trascorso la notte sotto osservazione al Centro Cardiologico Monzino il maestro Riccardo Chailly che ieri ha avuto un malore mentre dirigeva l'orchestra alla Scala di Milano. I valori, ha spiegato la moglie Gabriella in un messaggio inoltrato ai professori d'orchestra, sono buoni. Oggi gli verrà cambiata la terapia. Il malore durante Lady Macbeth . A seguito del malore accusato ieri sera, mercoledì 10 dicembre 2025, il Teatro alla Scala di Milano ha deciso di interrompere e non proseguire la rappresentazione di ' Una lady Macbeth del distretto di Mcesk'. Settantadue anni, alla sua ultima stagione come direttore musicale ma con ancora tanti progetti in futuro con il teatro e con il festival di Lucerna di cui sarà alla guida fino al 2028, Chailly aveva mostrato qualche segno di "stanchezza" agli orchestrali e già al primo intervallo, che è durato una decina di minuti più del previsto.