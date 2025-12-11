Come organizzare lo spazio quando il bagno è anche lavanderia

In molte abitazioni italiane, il bagno si trasforma in uno spazio multifunzionale, accogliendo anche lavanderia, ripostiglio e zona di passaggio. Organizzare efficacemente questi ambienti combinati è fondamentale per ottimizzare gli spazi e garantire praticità quotidiana, senza rinunciare a comfort e funzionalità.

In molte case italiane, soprattutto negli appartamenti di città, il bagno non è “solo” il bagno: è anche lavanderia, zona stendino, ripostiglio, armadietto delle medicine e anche luogo di passaggio quotidiano. Organizzare tutto in pochi metri quadrati può sembrare impossibile, ma con qualche scelta intelligente si può trasformare il caos in ordine. Un buon punto di partenza? I mobiletti con lavabo. Lavandino sì, ma non da solo. Nel bagno-lavanderia ogni centimetro ha valore. Avere un lavandino appoggiato su colonna, senza nessuna funzione in più, è una scelta che oggi ha poco senso, meglio sfruttare lo spazio anche sotto, dove un mobiletto con lavabo può ospitare detersivi, spugne, panni per le pulizie, rotoli di carta, contenitori per la raccolta differenziata o piccoli elettrodomestici come stufetta per l’inverno o l’asciugacapelli. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Come organizzare lo spazio quando il bagno è anche lavanderia

E’ la Casa dei libri a Forche di Puianello: 4mila volumi, uno spazio di lettura e per organizzare eventi pubblici. Dalla passione per la lettura, al desiderio di condividere con la comunità. Quello di Daniela e Romano è un sogno che si realizza. Leggi la storia a - facebook.com Vai su Facebook

Come organizzare lo spazio quando il bagno è anche lavanderia - Organizzare tutto nei pochi metri quadrati di un bagno può sembrare impossibile, ma con qualche scelta intelligente si può trasformare il caos in ordine. Si legge su lanotiziagiornale.it

Accessori per il bagno: idee e soluzioni anche per chi ha poco spazio - Che sia il luogo dove fermarsi per sistemarsi al volo, o un’oasi dove prendersi cura di se stesse, il bagno perfetto è il sogno di molti, donne e uomini. corriere.it scrive