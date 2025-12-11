Come ha fatto Vardy a diventare il giocatore del mese in Serie A superando Neres e Lautaro

Vardy è stato nominato miglior giocatore di novembre in Serie A, superando Neres e Lautaro. Nonostante la Cremonese abbia ottenuto una sola vittoria, la sua performance eccezionale ha convinto la Lega a premiarlo, sottolineando il suo impatto e contributo alla squadra nel corso del mese.

Jamie Vardy, il segreto della sua forma fisica a 38 anni: uova a colazione, le passeggiate con la moglie e la sua Red Bull (a cui non rinuncia mai) - Focus su salute fisica e mentale, con un'unica concessione ... Riporta msn.com