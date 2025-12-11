Come funziona l' algoritmo che può prevenire i femminicidi

L'articolo esplora il funzionamento di VioGèn, un algoritmo innovativo utilizzato in Italia per prevenire i femminicidi. Attualmente al centro di un dibattito parlamentare, questo sistema potrebbe segnare un passo avanti nella lotta alla violenza di genere, anche se richiede approfondimenti e chiarimenti riguardo alle sue applicazioni e limiti.

La prevenzione delle violenze di genere corre lungo un algoritmo. Esiste e viene usato un sistema che prende il nome di VioGèn, al momento oggetto di un approfondimento parlamentare in Italia: potrebbe rappresentare una svolta in termini di prevenzioni dei femminicidi, ma occorrono dovuti distinguo ed eccezioni. “VioGèn consente di avere un monitoraggio continuo, dinamico e integrato dei casi. Ma la componente umana resta fondamentale”, spiega a IlGiornale Milena Mariano, funzionaria di ente pubblico e dottoranda Unitus. Dottoressa Mariano, che cos’è VioGèn? “È un sistema algoritmico prognostico. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it