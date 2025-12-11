Come è nata la Ruota della Fortuna dei record Piersilvio Berlusconi | Caso studiato dalla Bocconi

La Ruota della Fortuna dei record ha catturato l’attenzione come esempio di successo imprenditoriale e mediatico. L’Università Bocconi di Milano ha deciso di analizzarne le origini e l’evoluzione, sviluppando un caso di studio per i propri studenti. L’evento, annunciato il 11 dicembre 2025, sottolinea l’importanza di questo format televisivo nel panorama culturale e commerciale italiano.

Milano, 11 dicembre 2025 - La Ruota della Fortuna è un caso da studiare. E non in senso lato, visto che l’Università Bocconi di Milano sta realizzando proprio un caso aziendale da sottoporre ai propri studenti partendo dal successo di questo programma tv. I dati del successo della Ruota della Fortuna.. I dati degli ascolti tv della Ruota della Fortuna sono in costante crescita, mese dopo mese: dai 3 milioni 789mila telespettatori di media di luglio, si è arrivati addirittura a una media monstre di 5 milioni 303mila del mese di dicembre. Con un aumento costante. In sei mesi, il game show condotto da Gerry Scotti con Samira Lui ha fatto registrare ben 40 milioni di contatti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Come è nata la Ruota della Fortuna dei record. Piersilvio Berlusconi: “Caso studiato dalla Bocconi”

