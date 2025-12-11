Coltivazione di lamponi in un' area protetta scoperte a San Luca oltre 35 mila metri quadrati di serre abusive | quattro denunce

Durante un controllo congiunto a San Luca, sono state scoperte oltre 35 mila metri quadrati di serre abusive dedicate alla coltivazione di lamponi in un'area protetta. L'intervento ha portato alla denuncia di quattro persone coinvolte nella realizzazione di questa maxi coltivazione senza autorizzazioni, evidenziando un grave impatto ambientale e violazioni delle norme di tutela del territorio.

Una maxi area agricola, realizzata senza alcuna autorizzazione, è stata individuata durante un controllo congiunto, dai carabinieri della stazione di San Luca, insieme al Nucleo carabinieri forestale di Locri e alla polizia locale di San Luca.I fattiQuattro persone sono state denunciate per aver. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

