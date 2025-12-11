Colpo nella notte al compro oro di Sovigliana

Nella notte tra l'11 e il 12 dicembre 2025, un furto si è verificato nel compro oro di Sovigliana Empoli. Ignoti malviventi, armati di strumenti da effrazione, hanno forzato la porta d’ingresso e sottratto alcuni monili esposti, causando danni al negozio. L'episodio si è verificato poco dopo le 2, lasciando sconvolta la comunità locale.

Empoli, 11 dicembre 2025 - Questa notte, poco dopo le 2, ignoti hanno preso di mira il compro oro contante di Sovigliana dove, utilizzando strumenti da effrazione, hanno danneggiato la porta d’ingresso in vetro e sono entrati nel negozio, portando via alcuni monili esposti. Il valore del bottino è ancora in fase di quantificazione, mentre i carabinieri stanno acquisendo le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona e sentendo i residenti per ricostruire la dinamica di quanto accaduto e incastrare i responsabili. Indagini in corso. Una piaga quella dei furti alle attività che preoccupa sempre di più i commercianti soprattutto in vista del Natale. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Colpo nella notte al compro oro di Sovigliana

Ultim'ora Esplosione nella notte e colpo grosso di una banda di ladri - facebook.com Vai su Facebook

Esplosione nella notte a Piscina, banda fa saltare il bancomat dell’Unicredit: ennesimo colpo lastampa.it/torino/2025/12… @LaStampa Vai su X

Colpo nella notte al compro oro di Sovigliana - Questa notte, poco dopo le 2, ignoti hanno preso di mira il compro oro contante di Sovigliana dove, utilizzando strumenti da effrazione, hanno danneggiato la porta d’ingress ... Si legge su msn.com

Compro oro, colpo della Finanza a Genova: sequestro da 2,5 milioni al “re dell’evasione” - Il sequestro ha a oggetto immobili, beni mobili (rapporti finanziari, contanti, orologi di lusso, gioielli e lingotti d’oro), moto e autovetture. primocanale.it scrive