Colpo di spugna sugli abusi di gruppo delle gang islamiste E ora si teme il bis

L'inchiesta sugli abusi di gruppo avvenuti a Milano durante Capodanno si avvia verso l'archiviazione, suscitando preoccupazioni e timori di un possibile ripetersi di simili episodi. La decisione ha sollevato polemiche e interrogativi sulla gestione delle indagini e sulla sicurezza pubblica.

Non è possibile proseguire con l'inchiesta sul caso degli abusi sessuali di Capodanno scorso in piazza Duomo a Milano, che va quindi verso l'archiviazione. Questo per due motivi precisi. Da una parte, le giovani che avevano raccontato di avere subito molestie e palpeggiamenti in mezzo alla folla in festa non hanno poi formalizzato la querela. Dall'altra - e soprattutto - le immagini delle telecamere agli atti dell'indagine non hanno permesso di identificare alcun presunto responsabile. L'attività di indagine dell'aggiunto Letizia Mannella e del pm Alessia Menegazzo, delegata alla Squadra mobile, fin dai primi mesi del 2025 è stata intensa.

