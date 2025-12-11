Colpita da convulsioni corsa d’urgenza in ospedale Il dramma di abbatte su Ballando con le Stelle

Un grave episodio di salute ha coinvolto un'ex protagonista di Ballando con le Stelle, che ha vissuto momenti di paura a causa di convulsioni. Attraverso i social, ha condiviso i dettagli della corsa in ospedale, portando l'attenzione sull'importanza di intervenire tempestivamente in situazioni di emergenza medica.

Ex protagonista di Ballando con le stelle condivide sui social il dramma vissuto raccontando i dettagli della corsa in ospedale. Paura per un'ex protagonista di Ballando con le stelle che, nelle scorse ore, attraverso un post pubblicato su Instagram, ha condiviso i momenti drammatici vissuti e la successiva corsa in ospedale. Con la ventesima edizione di Ballando ancora in onda, i riflettori si sono riaccesi su una concorrente della scorsa edizione che, dopo aver ottenuto tantissimi successi con la sua attività, ha conquistato i cuoi dei telespettatori mettendosi in gioco come concorrente del programma di Milly Carlucci.

