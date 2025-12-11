Collovati non ha dubbi | Inter? Le sconfitte nei big match sono arrivate per un motivo in particolare

Giuseppe Collovati analizza le recenti sconfitte dell'Inter nei big match, evidenziando le cause principali che hanno portato a risultati deludenti contro le grandi rivali. L'ex difensore offre una prospettiva dettagliata sugli errori dei nerazzurri, cercando di individuare i fattori che influenzano le prestazioni nei momenti chiave della stagione.

In un'intervista concessa a Repubblica, Fulvio Collovati, ex difensore e oggi opinionista, ha analizzato il momento vissuto dall'Inter di Cristian Chivu, reduce dalla dolorosa sconfitta nel finale contro il Liverpool in Champions League. Secondo Collovati, le battute d'arresto nei big match non sono frutto del caso ma derivano da specifiche fragilità strutturali già emerse in più circostanze. Tra i punti critici evidenziati figura l'azione che ha portato al rigore assegnato ai Reds: una decisione contestata, ma che secondo l'ex centrale non esime i giocatori da responsabilità.

