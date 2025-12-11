Collovati attacca l’Inter dopo il ko con il Liverpool | Il rigore è assurdo ma…

Dopo la sconfitta contro il Liverpool, Fulvio Collovati ha espresso le sue opinioni sulla prestazione dell’Inter, concentrandosi in particolare sul rigore assegnato. L’ex difensore interista ha commentato la partita, evidenziando alcune criticità e offrendo un’analisi sulla situazione attuale della squadra di Chivu.

Inter News 24 L’ex difensore interista Fulvio Collovati ha criticato la squadra di Chivu dopo la sconfitta con il Liverpool. Poi la sua opinione sul rigore. L’ex difensore campione del mondo Fulvio Collovati, intervistato da Repubblica, ha commentato il momento delicato dell’ Inter. I nerazzurri sono reduci dalla sconfitta interna contro il Liverpool, arrivata nel finale e decisa da un rigore molto discusso. L’analisi di Collovati si concentra sulla reazione che la squadra dovrà mostrare dopo il ko in Champions League. LEGGI ANCHE: Inter Liverpool, nerazzurri criticati per la gestione dei big match. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Collovati attacca l’Inter dopo il ko con il Liverpool: «Il rigore è assurdo, ma…»

"Era il 1978-79, la stagione che culminò col decimo scudetto. Eravamo un gruppo legatissimo: Collovati, Antonelli, Rivera, Albertosi, Capello, un giovane ma già grandissimo Baresi. E Liedholm, il nostro maestro. Che ricordi ho dello scudetto? Fu inaspettato. - facebook.com Vai su Facebook