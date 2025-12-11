Collisioni annuncia Ben Harper primo grande ospite dell’edizione 2026

Collisioni annuncia il primo grande ospite dell’edizione 2026: Ben Harper. L’artista, noto per brani come Burn One Down e Better Way, si esibirà con la sua band, The Innocent Criminals, ad Alba il 27 giugno 2026, portando un evento unico nelle regioni Piemonte e Lombardia.

Collisioni Festival svela il primo grande ospite dell'edizione 2026: Ben Harper. L'autore di Burn One Down, Forever e Better Way sarà ad Alba con la sua band, The Innocent Criminals, per la sua unica data in Piemonte e Lombardia nella serata di sabato 27 giugno 2026, alle ore 21.30, in Piazza Medford. Ben Harper è uno dei principali cantautori della sua generazione, oltre che uno degli artisti più versatili e coraggiosi della scena contemporanea, capace di muoversi con naturalezza fra diversi generi, dal pop al reggae e al soul, fino al blues, al rock, al funk e al folk. Ha registrato 18 album in studio e conquistato una vasta fanbase mondiale, con oltre 16 milioni di dischi venduti e tre Grammy Awards.

