Collegamenti ferroviari Ancona-Roma Acquaroli | Al lavoro per garantire maggiore velocità e connessione

Il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, ha annunciato l’impegno nella pianificazione di collegamenti ferroviari più veloci e connessi tra Ancona e Roma. Durante il seminario ‘Coesione e Territori’, ha sottolineato la collaborazione con il governo per migliorare le infrastrutture ferroviarie e favorire una mobilità più efficiente nella regione.

«Stiamo lavorando con il governo nella pianificazione di trasversali ferroviarie per collegare Ancona a Roma in maniera più veloce e più connessa», così Francesco Acquaroli, presidente della Regione Marche, in video collegamento al seminario 'Coesione e Territori - Programmare e attuare.

Ogni anno la stessa vergogna: tornare a casa per Natale è diventato un lusso. I biglietti aerei verso Sud schizzano fino a +900% rispetto a periodi normali, e anche i treni e i collegamenti ferroviari subiscono rincari ingiustificati. Migliaia di studenti, lavoratori e f

Treni, nelle Marche termina il mese di passione per lavori: da domenica collegamenti ferroviari regolari - ANCONA Sta per finire, con sommo gaudio di pendolari e viaggiatori occasionali, il mese di passione per i collegamenti ferroviari sulla linea Ancona-

Treni a singhiozzo sulla Ancona-Roma. Un agosto bollente. Un mese di stop per lavori tra Terni e Foligno, ma Rfi organizzerà i bus sostitutivi - Da Rfi informano però che la tratta sarà riacquistabile a breve, non appena l'azienda organizzerà i bus sostitutivi che riproporranno su strada il percorso del vecchio regionale.