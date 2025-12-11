Colleferro Successo all’Auditorium Fabbrica della Musica per il concerto dell’Orchestra di Fiati dei Monti Prenestini ed Ernico Simbruini

Domenica 7 dicembre, l'Auditorium “Fabbrica della Musica” di Colleferro ha ospitato un concerto straordinario dell’Orchestra di Fiati dei Monti Prenestini con Ernico Simbruini, attirando un pubblico appassionato. Un evento musicale di grande rilievo che ha arricchito il panorama culturale della città.

