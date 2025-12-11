Colleferro Successo all’Auditorium Fabbrica della Musica per il concerto dell’Orchestra di Fiati dei Monti Prenestini ed Ernico Simbruini
Domenica 7 dicembre, l'Auditorium “Fabbrica della Musica” di Colleferro ha ospitato un concerto straordinario dell’Orchestra di Fiati dei Monti Prenestini con Ernico Simbruini, attirando un pubblico appassionato. Un evento musicale di grande rilievo che ha arricchito il panorama culturale della città.
Cronache Cittadine COLLEFERRO – Domenica 7 Dicembre alle ore 18 all’Auditorium Fabbrica della Musica di Colleferro è andato in scena un eccezionale L'articolo Cronache Cittadine. 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it
LA TRAVIATA, UN SUCCESSO Alla conclusione della seconda edizione del Concorso Lirico Internazionale Città di Colleferro, i vincitori hanno messo in scena la celeberrima opera in tre atti di Giuseppe Verdi nel nostro Teatro Vittorio Veneto Colleferro. Grazi - facebook.com Vai su Facebook