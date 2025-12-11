Colleferro Presepe Vivente nei Rifugi antiaerei AAA figuranti cercasi per Domenica 21 Dicembre
Il Presepe Vivente nei rifugi antiaerei di Colleferro si prepara a coinvolgere la comunità domenica 21 dicembre. Un evento che unisce tradizione e creatività, offrendo un'occasione unica di vivere la rappresentazione natalizia in un contesto suggestivo. Alla ricerca di figuranti, l'iniziativa promette di animare le strade con atmosfere d'altri tempi.
Fervono i preparativi del Presepe Vivente che andrà in scena nei rifugi. L'appuntamento è per Domenica 21
