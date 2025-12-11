Colleferro Babbi Natale in moto scorrazzeranno per le vie della città Sabato 20 Dicembre… Non perdeteli!

Sabato 20 dicembre, Colleferro ospiterà l’atteso evento dei “Babbi Natale in moto”, che invaderanno le strade cittadine portando spirito natalizio e allegria. Un’occasione speciale per vivere l’atmosfera delle feste in modo originale e coinvolgente, con motori e tanta simpatia. Non perdete questa tradizione che unisce comunità e tradizione natalizia.

COLLEFERRO – I "Babbi Natale" torneranno anche quest'anno a scorrazzare in moto per le vie della città.

