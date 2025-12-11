Colle | la battaglia dei rifiuti Troppi sacchi abbandonati Scoppia la rabbia dei cittadini

A Colle si riaccende il confronto sulla gestione dei rifiuti, con un aumento dei sacchi abbandonati che ha suscitato forte indignazione tra i cittadini. La problematica, presente da tempo, sta diventando sempre più evidente, alimentando discussioni e polemiche sulla tutela dell’ambiente e sul rispetto delle norme di raccolta.

A Colle torna al centro del dibattito pubblico una questione che da tempo agita i residenti, ma che nelle ultime settimane ha assunto toni ancora più accesi: l’abbandono dei rifiuti, soprattutto nella parte bassa della città. A rilanciare il tema è stata una lettera arrivata alla redazione de La Nazione, firmata da un gruppo di cittadini che denuncia una situazione definita "non più tollerabile". Secondo i residenti, nei quartieri più popolosi della zona bassa si registrerebbero quotidianamente episodi di inciviltà: sacchi abbandonati ai piedi dei cassonetti, contenitori rovesciati, ingombranti lasciati sui marciapiedi e rifiuti organici dispersi lungo la strada. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Colle: la battaglia dei rifiuti. Troppi sacchi abbandonati. Scoppia la rabbia dei cittadini

