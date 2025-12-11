Cody Rhodes | La mia rivalità con Roman Reigns è più reale che mai

Cody Rhodes affronta con sincerità la sua attuale rivalità, sottolineando come questa sia più intensa e autentica che mai. Pur evitando di nominare direttamente il suo avversario, il wrestler mette in luce l'importanza e la profondità della storyline, evidenziando l'impegno e la passione che caratterizzano questa faida nel mondo del wrestling.

Cody Rhodes non si trattiene quando parla della sua faida con Roman Reigns, anche se evita accuratamente di nominarlo. Nell’ultimo episodio del podcast What Do You Wanna Talk About?, l’ Undisputed WWE Champion ha raccontato cosa rende così intensa e così personale, la sua rivalità con il “Tribal Chief”. E anche senza fare il nome, il riferimento era più che evidente: “A volte le storie più autentiche e personali sono quelle che fanno più soldi, che vendono biglietti, che generano davvero interesse,” ha spiegato Rhodes. “La gente non saprà mai quanto sia reale il wrestling in aspetti che vanno oltre la narrativa che vedono in TV. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net