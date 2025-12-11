Coca-Cola Henrique Braun sarà il nuovo Ceo

Coca-Cola ha annunciato la nomina di Henrique Braun come nuovo CEO, a partire dal 31 marzo 2026. Braun subentrerà a James Quincey, che dopo oltre otto anni alla guida dell’azienda assumerà il ruolo di presidente esecutivo. La transizione rappresenta un importante cambiamento nella leadership del colosso delle bevande.

Cambio al vertice di Coca-Cola. L’azienda ha annunciato la nomina di Henrique Braun per la carica di Chief Executive Officer a partire dal 31 marzo 2026: prenderà il posto di James Quincey che, dopo più di otto anni alla guida, passerà al ruolo di presidente esecutivo. «Sono onorato di assumere questo nuovo ruolo e nutro un profondo apprezzamento per tutto ciò che James ha fatto alla guida dell’azienda», ha spiegato il nuovo ad in un comunicato. «Mi concentrerò sul proseguimento dello slancio che abbiamo costruito con il nostro sistema. Sono entusiasta del futuro della nostra attività». Il prezzo delle azioni di Coca-Cola è aumentato del 63 per cento da quando Quincey ha assunto, nel 2017, la carica di Ceo. 🔗 Leggi su Lettera43.it