Cobra in auto tra due bimbi di 2 e 10 anni In manette i genitori | l' auto era piena di esplosivo

Durante un controllo sulla statale 268, i carabinieri hanno arrestato due genitori, Domenico Paone e Giuseppina Borriello, trovati con un'auto contenente esplosivi e due bambini di 2 e 10 anni a bordo. L'episodio ha suscitato grande preoccupazione per la sicurezza dei minori e l'incolumità pubblica.

I carabinieri hanno arrestato Domenico Paone, 42 anni, e Giuseppina Borriello, 34 anni, fermati nella notte durante un controllo sulla statale 268. In auto con loro c’erano anche i due figli di 2 e 10 anni, seduti accanto a una confezione con 29 ordigni “Cobra” e “Cipolle”: oltre due chili e. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

