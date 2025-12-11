Cnr niente fondi per le assunzioni L’accampata dei ricercatori

Il Consiglio nazionale delle Ricerche (Cnr) annuncia l'assenza di fondi destinati alle assunzioni, evidenziando una situazione di incertezza e precarietà nel settore della ricerca. La mancanza di risorse mette a rischio progetti e posti di lavoro, suscitando preoccupazioni tra i ricercatori e le istituzioni coinvolte.

Le tende da campeggio a forma di igloo sono ormai un simbolo universale. Anche quella dozzina piantata davanti all’ingresso del Consiglio nazionale dalle Ricerche significa precarietà e tanta voglia di . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Cnr, niente fondi per le assunzioni. L’accampata dei ricercatori

Nomine al Cnr: ritardi cronici, fondi Pnrr e distrazioni - Trovi tutti gli articoli salvati nella tua area personale nella sezione preferiti e sull'app Corriere News. corriere.it scrive

COSENZA, L'AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA NON ESISTE MA PRODUCE ATTI E RICEVE FONDI: L'ALLARME DI CAPELLUPO Il consigliere comunale denuncia l’assenza di un riconoscimento ministeriale e chiede chiarimenti su atti, assunzioni - facebook.com Vai su Facebook

#Comune #Terni, nuova modifica al #Piao: altre 3 #assunzioni a carico del #fondo #povertà Vai su X