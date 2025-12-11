Cnr e Reggia di Carditello insieme per proteggere biodiversità nella terra dei fuochi

Il Cnr e la Reggia di Carditello collaborano per valorizzare e tutelare la biodiversità nella Terra dei Fuochi. Con iniziative dedicate alla tutela delle api e degli impollinatori, l'obiettivo è promuovere la conoscenza e preservare le preziose sentinelle dell’ambiente in questo storico sito. Un impegno condiviso per la tutela della natura e il rispetto del patrimonio naturale locale.

Tempo di lettura: 3 minuti Promuovere la biodiversità, diffondere conoscenza e proteggere nel Real Sito di Carditello le preziose sentinelle dell’ambiente: api e impollinatori. Firmato il Protocollo di intesa tra la Fondazione Real Sito di Carditello e il Consiglio Nazionale delle Ricerche – Istituto per la Protezione Sostenibile delle Piante. Una sfida ambiziosa, destinata a valorizzare e tutelare gli impollinatori – in particolare le Api da Miele – preziose risorse e fattori importanti per la salute degli ecosistemi e per la produzione agricola dell’intero territorio. “ L’obiettivo – spiega il presidente della Fondazione Real Sito di Carditello, Maurizio Maddaloni – è coniugare la sostenibilità ambientale con la valorizzazione turistica e culturale del Reggia borbonica, individuando una nuova generazione di eco-turisti e rafforzando il rapporto tra la nostra comunità e l’ambiente che ci circonda. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Cnr e Reggia di Carditello insieme per proteggere biodiversità nella terra dei fuochi

Natale a Carditello 2025 La reggia si trasforma in un Villaggio delle Tradizioni tra rievocazioni storiche, cavalli, artigianato, prodotti tipici a km 0, spettacoli e visite speciali Eventi gratuiti Programma completo. - facebook.com Vai su Facebook

Carditello, nuova sfida: «Fondi per i cavalli e le rievocazioni storiche» - Ieri mattina, il presidente della Commissione Cultura, Scienza e Istruzione della Camera dei deputati, Federico Mollicone, è stato in visita nel Real Sito. Riporta ilmattino.it

Damien Rice, emozioni in musica alla Reggia di Carditello - Mercoledì 5 luglio, nella suggestiva cornice della Reggia di Carditello a San Tammaro (Caserta), Damien Rice ha proposto un buon repertorio delle sue creazioni in musica, tra cui The blower's daughter ... it.blastingnews.com scrive