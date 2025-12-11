Claypaky conferma l’impegno su Seriate | spinta su ricerca e sviluppo e innovazione tecnologica

Claypaky, dopo l'incontro con la nuova proprietà, conferma il proprio impegno sul sito di Seriate, rafforzando gli investimenti in ricerca, sviluppo e innovazione tecnologica. L'azienda punta a consolidare la propria presenza e a potenziare le aree di marketing, forza vendita e assistenza post-vendita, assicurando un continuo progresso e crescita nel settore.

A seguito del recente incontro con la nuova proprietà, Claypaky conferma il proprio impegno nello sviluppo del sito di Seriate, ribadendo gli investimenti già previsti nelle aree Marketing, Forza Vendite e Servizio Post-Vendita. Un impegno che punta a consolidare ulteriormente il posizionamento del brand in un mercato internazionale che si sta rivelando sempre più competitivo e dinamico. All’interno di questo percorso, un ruolo centrale è affidato al team di Ricerca e Sviluppo, che indirizzerà in modo ancora più mirato le proprie attività verso le competenze distintive dell’Azienda: l’innovazione tecnologica e l’ottimizzazione delle performance. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

La Prefettura ha confermato le zone rosse alla stazione e alla Malpensata. Segno che l’emergenza sicurezza a Bergamo non è ancora passata, anzi. - facebook.com Vai su Facebook

Claypaky conferma l’impegno su Seriate: spinta su ricerca e sviluppo e innovazione tecnologica - L’evoluzione del modello organizzativo con una logica più distribuita comporterà tuttavia, nel medio periodo, una riduzione della forza lavoro globale di Claypaky Italia, in particolare in alcune funz ... Riporta bergamonews.it

Claypaky ridefinisce gli obiettivi: Ricerca e sviluppo a Seriate e produzione in Cina - Cgil temono una «desertificazione industriale e occupazionale» del sito Claypaky di Seriate. Secondo ecodibergamo.it