Classifica Champions League volata serrata per gli ottavi | Arsenal davanti a tutti Inter in piena zona élite

La fase a gironi della Champions League entra nel vivo, con alcune squadre già in ottima posizione e altre ancora in bilico. Arsenal guida la classifica, mentre Bayern, PSG, Inter, Juventus e Napoli si contendono le ultime qualificazioni agli ottavi in una volata serrata.

Dopo sei turni della fase campionato di UEFA Champions League, la classifica comincia a delineare in modo piuttosto chiaro i rapporti di forza. In vetta c'è l' Arsenal, che guida a punteggio pieno con 18 punti, frutto di sei vittorie su sei incontri. I Gunners vantano anche il miglior equilibrio tra attacco e difesa, con 17 gol segnati e appena uno subito, confermandosi la squadra più continua del torneo. Alle sue spalle si colloca il Bayern Monaco, secondo con 15 punti, mentre al terzo posto a quota 13 troviamo un terzetto composto da Paris Saint-Germain, Manchester City e Atalanta.