Civitanovese al lavoro L’infermeria si svuota

La Civitanovese si prepara alla ripresa delle attività, con l'infermeria che si sta progressivamente svuotando, offrendo speranze di un rinnovato stato di forma. Mentre il mercato continua a lavorare per rinforzare la rosa, le notizie positive dalla rosa dei giocatori disponibili rappresentano un segnale di ottimismo per il team.

Se dal mercato la Civitanovese attende i necessari rinforzi, le buone notizie arrivano da un’infermeria che si sta svuotando. Anche l’ultimo degli indisponibili, il laterale Fernando Candia, è tornato ad allenarsi ma saranno necessari altri giorni prima di rivederlo in gruppo. Intanto, sono da considerarsi recuperati Valentin Franco e Joaquim Martiarena, tornati in gruppo già la scorsa settimana. Subentrato nella ripresa di domenica scorsa contro il Montegranaro, Franco si è reso protagonista di qualche buona giocata facendo ben sperare per le prossime gare. Per quanto riguarda Martiarena, il centrale al momento può rappresentare una valida alternativa ai titolari, considerando che difficilmente mister Marinelli avrà intenzione di modificare l’assetto difensivo composto dalla coppia Romero-Cahais. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net