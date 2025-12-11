Cittadella da 100mila mq e oltre mille lavoratori

La Cittadella, estesa su oltre 100.000 metri quadrati, rappresenta un polo di eccellenza con più di mille professionisti tra ricercatori, tecnologi e staff amministrativo. Un centro di innovazione e ricerca che contribuisce significativamente allo sviluppo tecnologico e scientifico, favorendo collaborazioni e progetti di alto livello in vari settori.

Oltre 100mila metri quadrati dove lavorano poco più di mille tra ricercatori, tecnologi ed amministrativi. L' Area pisana del Cnr ospita i reparti ospedalieri della Fondazione Monasterio e laboratori congiunti con la Scuola Sant'Anna. Ha un auditorium per oltre 300 posti, un asilo, l'"Eureka". A ciò si aggiunga una biblioteca scientifica cartacea e digitale con riviste internazionali. I lavori del polo di Pisa, avviati all'inizio degli anni 90 hanno comportato un investimento di oltre 150 miliardi di lire pari a circa 77 milioni di euro. L'esigenza era quella di raccogliere gli istituti in un unico " campus " che favorisse sia le interazioni lavorative ma anche quelle sociali con l'obiettivo di costituire una comunità dinamica e aperta agli scambi multidisciplinari anche con altre realtà accademiche.

