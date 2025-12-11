Città assediate dallo smog Con la nebbia e i riscaldamenti il pm10 sfora in mezza regione

Le città italiane affrontano livelli elevati di smog, con il pm10 che supera i limiti di legge a causa di nebbia e riscaldamenti. Tuttavia, nelle zone collinari sopra i 400 metri, il clima più mite e il sole garantiscono aria più pulita, offrendo un sollievo ai residenti nelle aree elevate.

Chi abita in collina in questi giorni respira aria buona: sole e temperature miti, infatti, prevalgono dai 4-500 metri in sù. Chi abita nelle valli o peggio ancora in città, deve fare i conti oltre che con la nebbia e le basse temperature, anche con lo smog che è tornato a manifestarsi in maniera prepotente. Scenario tipico provocato dalla presenza di riscaldamenti e stagnazione dell'aria che danno il "la" a un nemico invisibile che provoca malattie gravi al sistema respiratorio. E il pm 10 in questi giorni è iniziato a salire in maniera prepotente anche in Umbria: da Città di Castello a scendere fino a Terni, non c'è città in cui le polveri sottili non siano aumentate.