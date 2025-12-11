Città Alta via le auto da piazza Angelini | da gennaio i lavori - Foto

Da gennaio, piazza Angelini a Città Alta sarà oggetto di un intervento di riqualificazione volto a rimuovere le auto dall'area. La Giunta ha approvato il progetto esecutivo per il rifacimento dello storico spazio, che attualmente funge principalmente da parcheggio, con l’obiettivo di valorizzare e migliorare l’estetica e la fruibilità della zona.

