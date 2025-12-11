Città Alta approvato il progetto di piazza Angelini | lavori da metà gennaio

La Giunta Carnevali di Bergamo ha approvato il progetto esecutivo di piazza Angelini in Città Alta. I lavori di riqualificazione, che inizieranno a metà gennaio 2026 e dureranno circa 70 giorni, saranno suddivisi in più fasi per minimizzare i disagi ai residenti durante i lavori.

Bergamo. La Giunta Carnevali ha approvato il progetto esecutivo di piazza Angelini. I lavori inizieranno a metà gennaio 2026, dureranno circa 70 giorni lavorativi e saranno organizzati in più fasi per limitare l'impatto sui residenti. L'intervento, dal valore complessivo di 250 mila euro, è interamente finanziato con fondi comunali e mira a restituire alla piazza – oggi utilizzata come parcheggio – la sua originaria funzione pubblica e pedonale, nel solco della strategia di rigenerazione urbana già attuata su altre piazze simbolo del centro storico. "Complice la sosta selvaggia e l'assenza di arredi – sostiene Palafrizzoni – la piazza si presenta degradata e poco fruibile, relegata a retro urbano di scarso valore.