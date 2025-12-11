Cision rileva Trajaan espandendo l' IA e la ricerca intelligente sulle sue piattaforme

Cision annuncia l'acquisizione di Trajaan, ampliando le capacità di intelligenza artificiale e ricerca intelligente sulle sue piattaforme. L'operazione si basa sulla collaborazione avviata tra Brandwatch e Trajaan ad agosto 2025, che ha integrato dati approfonditi sui consumatori, ricerca e IA generativa in un ecosistema unificato.

L'acquisizione si basa sulla partnership stretta tra Brandwatch e Trajaan ad agosto 2025 , che ha unificato i dati approfonditi sui consumatori, sulla ricerca e sull'IA generativa in un unico ecosistema. CHICAGO, 11 dicembre 2025 PRNewswire -- Cision, leader mondiale nell'intelligence sui consumatori e sui media, ha annunciato oggi l'acquisizione di Trajaan, la piattaforma di intelligence di ricerca all'avanguardia nel settore. Questa iniziativa accelera significativamente la strategia di Cision in materia di IA e dati offrendo ai clienti una visione più completa del comportamento dei consumatori – che comprende ciò che le persone cercano, ciò che dicono e ciò che intendono fare.

