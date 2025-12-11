Circumvesuviana riduzione del servizio ferroviario sulla tratta Volla-Baiano | giorni e orari

L'Eav ha annunciato una riduzione temporanea del servizio ferroviario sulla tratta Volla-Baiano della Circumvesuviana, con dettagli riguardanti i giorni e gli orari interessati. La modifica è necessaria per motivi tecnici e garantirà un miglioramento futuro del servizio. Ecco le informazioni essenziali per i pendolari coinvolti.

L'Eav comunica la necessaria e inderogabile riduzione temporanea del servizio ferroviario sulla tratta Volla-Baiano della rete Vesuviana. La riduzione - spiega l'Ente Autonomo Volturno - viene disposta per consentire, in un regime di assoluta sicurezza operativa, lo svolgimento delle complesse.

Prova nuovi treni Circumvesuviana, modificato servizio di una linea - Per consentire le ultime prove propedeutiche alla messa in esercizio dei nuovi treni Stadler sulle linee della Circumvesuviana, da sabato 13 e fino a venerdì 19 dicembre, Eav ha previsto un nuovo prog ...