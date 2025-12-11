Cinisello 16mila euro contro le intimidazioni

A Cinisello, sono state trovate scritte intimidatorie e offensive rivolte a Ghilardi, tra cui minacce di morte e insulti pesanti. Le scritte, apparse su un cancello vicino al Municipio, rappresentano un atto di intimidazione che ha sollevato preoccupazioni nella comunità locale. Sono stati stanziati 16mila euro per sostenere le indagini e contrastare questi atti di minaccia.

Scritte intimidatorie e offensive: "Ghilardi complice del genocidio". Minacce di morte a caratteri cubitali su un cancello nei pressi del Municipio: "Ghilardi appeso". Questi gli ultimi episodi in ordine di tempo. Ma prima ancora, nel 2024, il sindaco di Cinisello Balsamo era stato oggetto di minacce e insulti da parte di ignoti che gli avevano augurato di morire con scritte inequivocabili, oltre ad un disegno che ritrae un'impiccagione. L'Osservatorio sul fenomeno degli atti intimidatori nei confronti degli amministratori locali ha assegnato al Comune di Cinisello Balsamo la cifra di 16.653,60 euro, calcolata sulla base del numero di episodi di intimidazione verificatisi nel 2024 di cui è stato vittima il sindaco della Lega e sulla base della popolazione residente.

