Cinghiali a Sarno cresce la paura tra i residenti | Sirica FdI incalza il Comune

A Sarno, l'aumento della presenza di cinghiali nelle aree abitate sta alimentando preoccupazioni tra i residenti. I gruppi provenienti dal Monte Saretto si spostano verso zone come vico San Sebastiano, sollevando interrogativi sulla gestione della sicurezza pubblica e sulla necessità di interventi efficaci.

A Sarno cresce l'allarme per la presenza sempre più frequente di gruppi di cinghiali che, dal Monte Saretto, stanno raggiungendo zone abitate come vico San Sebastiano, generando timore tra i residenti e potenziali rischi per la sicurezza pubblica. Di fronte alle numerose segnalazioni dei cittadini, il consigliere comunale di opposizione e coordinatore cittadino di Fratelli d'Italia, Enrico Sirica, ha presentato una formale interrogazione indirizzata al Sindaco e all'assessore competente. "Siamo arrivati a una situazione non più sostenibile – dichiara Sirica – I cinghiali scendono sempre più spesso fino alle abitazioni.

