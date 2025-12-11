Cina tassa condom contro denatalità rischio bomba biologica per infezioni
La Cina ha approvato una legge che, a partire dal 2026, tassarà i preservativi, eliminando l'esenzione fiscale precedente. Questa decisione solleva preoccupazioni riguardo al potenziale impatto sulla denatalità e sui rischi di diffusione di infezioni, evidenziando le conseguenze di scelte politiche che potrebbero influenzare significativamente la salute pubblica.
(Adnkronos) – La scelta della Cina di tassare i preservativi con una norma, approvata a fine 2024 ma in vigore da gennaio 2026, che di fatto cancella l'esenzione fiscale per i prodotti anticoncezionali "dimostra come gli esseri umani sbagliano spesso". Nello specifico in Cina "hanno sbagliato quando hanno imposto la politica del figlio unico, incentivando . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Cina tassa condom contro denatalità, rischio bomba biologica per infezioni - L'analisi di Bassetti: "Scelta sbagliata e pericolosa, ma anche l'Italia non va nella direzione di sensibilizzare ragazzi sull'uso del profilattico" La scelta della Cina di tassare i preservativi con ... Si legge su adnkronos.com
Pazza idea. La Cina tassa i contraccettivi perché servono più bambini - Sicuro l'impatto sulle malattie sessualmente trasmissibili, assai improbabile invece sulla ... Lo riporta huffingtonpost.it