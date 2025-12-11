Cimitero Riqualificazione ingresso Migliora la fruibilità pedonale e l’accesso

Lanazione.it | 11 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È stato avviato un intervento di riqualificazione dell’ingresso del cimitero, con un investimento di 354.000 euro. L’obiettivo è migliorare la fruibilità pedonale e garantire una maggiore sicurezza, attraverso la riorganizzazione degli spazi e l’adeguamento delle aree d’ingresso e dell’area est del complesso cimiteriale.

Un investimento di 354.000 euro per la messa in sicurezza e la riorganizzazione degli spazi dell’area d’ingresso e dell’ambito est del complesso cimiteriale. Disco verde dalla Giunta al progetto di fattibilità tecnico-economica per la riqualificazione dell’ingresso e il ripristino della viabilità interna del cimitero di Monterone. Il progetto comprende la creazione di una nuova piazza di accesso, il miglioramento della fruibilità pedonale e carrabile, il superamento delle attuali criticità della rampa che impedisce il passaggio dei carri funebri e la sostituzione delle pavimentazioni degradate a causa dell’affioramento radicale nella parte interna. 🔗 Leggi su Lanazione.it

cimitero riqualificazione ingresso migliora la fruibilit224 pedonale e l8217accesso

© Lanazione.it - Cimitero Riqualificazione ingresso. Migliora la fruibilità pedonale e l’accesso

cimitero riqualificazione ingresso miglioraCimitero Riqualificazione ingresso. Migliora la fruibilità pedonale e l’accesso - 000 euro per la messa in sicurezza e la riorganizzazione degli spazi dell’area d’ingresso e ... Secondo msn.com

cimitero riqualificazione ingresso miglioraSantarcangelo: al via la riqualificazione dei cimiteri del capoluogo e Ciola Corniale - Mentre sono in corso i lavori per la realizzazione di nuovi ossari presso il cimitero di Sant’Ermete per un importo totale di circa 60mila euro, nei giorni ... Scrive chiamamicitta.it