Cimitero Riqualificazione ingresso Migliora la fruibilità pedonale e l’accesso

È stato avviato un intervento di riqualificazione dell’ingresso del cimitero, con un investimento di 354.000 euro. L’obiettivo è migliorare la fruibilità pedonale e garantire una maggiore sicurezza, attraverso la riorganizzazione degli spazi e l’adeguamento delle aree d’ingresso e dell’area est del complesso cimiteriale.

Un investimento di 354.000 euro per la messa in sicurezza e la riorganizzazione degli spazi dell'area d'ingresso e dell'ambito est del complesso cimiteriale. Disco verde dalla Giunta al progetto di fattibilità tecnico-economica per la riqualificazione dell'ingresso e il ripristino della viabilità interna del cimitero di Monterone. Il progetto comprende la creazione di una nuova piazza di accesso, il miglioramento della fruibilità pedonale e carrabile, il superamento delle attuali criticità della rampa che impedisce il passaggio dei carri funebri e la sostituzione delle pavimentazioni degradate a causa dell'affioramento radicale nella parte interna.

