Ciclocross | a giugno verrà deciso se sarà inserito alle Olimpiadi invernali

A giugno si deciderà se il ciclocross sarà incluso tra gli sport delle Olimpiadi invernali, una scelta che potrebbe rivoluzionare il panorama sportivo globale. La decisione, ancora in sospeso, ha il potenziale di influenzare significativamente il futuro di entrambi gli sport, aprendo nuove prospettive e opportunità a livello internazionale.

Nuovamente rimandata una decisione che potrebbe cambiare clamorosamente la storia degli sport invernali e del ciclismo. La possibilità di vedere il ciclocross ai Giochi Olimpici resta ancora aperta, per il momento bisognerà attendere ancora prima di sapere se il sogno diventerà realtà. La discussione sulla "candidatura" della disciplina al programma olimpico avrebbe dovuto essere affrontata nei recenti incontri del Comitato Esecutivo del Comitato Olimpico Internazionale (CIO), in vista della sessione plenaria prevista per febbraio in concomitanza con i Giochi di Milano-Cortina 2026. Tuttavia, il CIO ha annunciato che la valutazione formale sul programma delle discipline e sulle eventuali aggiunte per i Giochi invernali del 2030 alle Alpes Françaises è stata rimandata a giugno prossimo.

