Ciclista muore investito da un' auto nel Palermitano

Un tragico incidente si è verificato nel Palermitano, costando la vita a un ciclista di 65 anni. Salvatore Liuzzo, originario di Termini Imerese e residente a Trabia, è stato investito da un’auto nella zona di Altavilla Milicia. L'incidente ha suscitato sgomento nella comunità locale.

Un ciclista di 65 anni, Salvatore Liuzzo, originario di Termini Imerese ma residente a Trabia (Palermo), è morto investito da un’auto nella zona di Altavilla Milicia. Sono intervenuti i sanitari del 118, il medico legale e i carabinieri. In base ai primi accertamenti, l’automobilista non sarebbe riuscito a evitare il ciclista, che stava effettuando una manovra, nonostante un tentativo di frenata. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Ciclista muore investito da un'auto nel Palermitano

