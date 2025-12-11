Ciclismo cinque i nuovi arrivati nel Team Hopplà

Il Team Hopplà Firenze si prepara alla stagione 2026 con entusiasmo, annunciando l'ingresso di cinque nuovi atleti. Questi arrivi rafforzano ulteriormente la formazione, puntando a ottenere risultati di rilievo nel panorama ciclistico nazionale e internazionale. La stagione si preannuncia ricca di sfide e obiettivi ambiziosi per il team toscano.

Firenze,11 dicembre 2025 – Continuano i nuovi arrivi nel gruppo fiorentino Hopplà per la stagione 2026. Dopo gli annunci degli arrivi di Angelo Monister, Andrea Innocenti, Andrea Stefanelli e Lorenzo Magli, la società di patron Claudio Lastrucci ha annunciato l'arrivo per la prossima annata agonistica dello juniores laziale Pietro Scottoni protagonista nel 2025 di un'ottima stagione nelle file del Tean Vangi-Il Pirata di Calenzano. Tra i suoi successi il Memorial Paolo Baicchi e il Trofeo Giovani Promesse a Perugia. Scottoni nelle due stagioni tra gli juniores ha ottenuto anche anche il titolo regionale laziale nel 2024 oltre a riportare vari piazzamenti.