Ciclismo cinque i nuovi arrivati nel Team Hopplà
Il Team Hopplà Firenze si prepara alla stagione 2026 con entusiasmo, annunciando l'ingresso di cinque nuovi atleti. Questi arrivi rafforzano ulteriormente la formazione, puntando a ottenere risultati di rilievo nel panorama ciclistico nazionale e internazionale. La stagione si preannuncia ricca di sfide e obiettivi ambiziosi per il team toscano.
Firenze,11 dicembre 2025 – Continuano i nuovi arrivi nel gruppo fiorentino Hopplà per la stagione 2026. Dopo gli annunci degli arrivi di Angelo Monister, Andrea Innocenti, Andrea Stefanelli e Lorenzo Magli, la società di patron Claudio Lastrucci ha annunciato l’arrivo per la prossima annata agonistica dello juniores laziale Pietro Scottoni protagonista nel 2025 di un’ottima stagione nelle file del Tean Vangi-Il Pirata di Calenzano. Tra i suoi successi il Memorial Paolo Baicchi e il Trofeo Giovani Promesse a Perugia. Scottoni nelle due stagioni tra gli juniores ha ottenuto anche anche il titolo regionale laziale nel 2024 oltre a riportare vari piazzamenti. 🔗 Leggi su Lanazione.it
La stagione 2025 è terminata ed è il momento di tirare le somme. Ecco le cinque top #squadre di questa annata di grande #ciclismo internazionale - facebook.com Vai su Facebook
Ciclismo, cinque i nuovi arrivati nel Team Hopplà - Firenze,11 dicembre 2025 – Continuano i nuovi arrivi nel gruppo fiorentino Hopplà per la stagione 2026. Si legge su msn.com
Ciclismo, Visma quasi completata per il 2026: 7 nuovi corridori, l'ultimo arrivo è Doull - Mentre mancano ancora quasi due mesi alla fine della stagione 2025 del ciclismo professionistico, le squadre stanno già pianificando quello che potrà accadere nel 2026. Secondo it.blastingnews.com