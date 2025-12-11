Cibo per i gatti delle colonie feline | la consegna al canile municipale
L'articolo presenta le iniziative di supporto alle colonie feline censite nel territorio comunale, con particolare attenzione alla distribuzione di cibo durante l'inverno. La consegna di alimenti ai gatti delle colonie mira a garantire il loro benessere, monitorare le condizioni igienico-sanitarie e rafforzare l'azione di tutela e cura degli animali nel contesto locale.
“Proseguiamo l’azione a supporto delle colonie feline censite nel territorio comunale, per rilevarne fabbisogni, necessità igienico-sanitarie e per distribuire ai gatti alimenti nel periodo invernale”. Così l’assessore Giovanna Carlettini commenta l’iniziativa che vede coinvolto il canile. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
EMERGENZA CIBO GATTI Negli ultimi mesi la situazione è precipitata e ora le scorte di cibo sono completamente finite. Siamo al punto in cui ogni ciotola pesa, perché non sappiamo se domani avremo ancora qualcosa da mettere dentro.
Cibo per cani e gatti, occhio all'etichetta: cosa nascondono le diverse voci del pet food Vai su X
Cibo per i gatti delle colonie feline: la consegna al canile municipale - Arezzo, 11 dicembre 2024 – Sono disponibili al canile municipale, per le custodi delle colonie feline censite nel territorio comunale, le porzioni di cibo per i gatti ospitati. Da lanazione.it
Le colonie feline diventano un caso Il cibo dei gatti attira troppi topi - "Non posso che incoraggiare quanti, con modalità corrette, si occupano dei gatti che vivono liberi sul territorio provvedendo alla loro alimentazione e contribuendo al contenimento della popolazione ...