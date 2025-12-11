Cibi e bevande avvelenati serviti ai bambini per mesi | il motivo è agghiacciante

Un episodio inquietante di cibi e bevande avvelenati somministrati ai bambini da settimane tiene banco. La scoperta, fatta dopo un lungo periodo, ha scioccato tutti, portando alla luce motivazioni agghiaccianti dietro il gesto. La testimonianza della madre ha svelato un quadro inquietante che ha lasciato senza parole chi ha ascoltato i dettagli.

Da settimane portava a tavola cibi e bevande avvelenati. Davanti alla Polizia ha spiegato il motivo, lasciando tutti senza parole La prima volta che i bambini, dopo aver mangiato la minestra, avevano detto alla mamma che sentivano un saporaccio, nessuno aveva realmente capito cosa stesse accadendo. I genitori avevano pensato ad un capriccio: alla richiesta di non mangiare quella pietanza per un cibo diverso. A distanza di qualche settimana, quel particolare sapore era stato riscontrato non solo nei cibi, ma in alcune bevande: bottiglie di vino, di acqua minerale, succhi di frutta. E ad accorgersi che c’era qualcosa che non andava, erano stati diversi componenti della famiglia. 🔗 Leggi su Cityrumors.it © Cityrumors.it - Cibi e bevande avvelenati serviti ai bambini per mesi: il motivo è agghiacciante

I nostri mercatini di Natale ti aspettano con cibi deliziosi, bevande calde ? e tanta magia da condividere insieme a chi vuoi #acasadimomo - facebook.com Vai su Facebook

Come cambia l’alimentazione nella stagione fredda? I cibi consigliati e quanto bisogna mangiare - L’inverno è la stagione dei comfort food, delle zuppe, dei cibi caldi, ma dietro a queste scelte ci sono anche motivazioni fisiologiche ben precise. Segnala msn.com