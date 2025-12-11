Ciak… Che Natale! Visita serale gratuita Babbo Natale e aneddoti cinematografici al Museo del Cinema

Il Museo Nazionale del Cinema invita il pubblico a vivere un Natale speciale con una visita serale gratuita, arricchita da incontri con Babbo Natale e affascinanti aneddoti cinematografici. Un evento pensato per creare un’atmosfera magica e coinvolgente, perfetta per grandi e piccini, tra film, tradizioni e sorprese natalizie.

Il Museo Nazionale del Cinema si prepara a festeggiare il Natale in modo spettacolare, dedicando al pubblico una serata magica e gratuita. Lunedì 15 dicembre, dalle 19:00 alle 22:00, l'iconica Mole Antonelliana ospiterà l'evento "Ciak. Che Natale", un appuntamento su prenotazione che promette di.

