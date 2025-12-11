ci vuole coraggio per scegliere la divisa

Un giovane di 17 anni esprime il suo desiderio di indossare la divisa della Guardia di Finanza, ispirato dal rispetto per la Patria e dal ricordo del nonno. La sua lettera riflette speranza e determinazione, affrontando con sincerità le sfide e le emozioni legate alla scelta di un percorso di servizio e dedizione al paese.

Gentile direttore Feltri, torno a scriverle perché sono sconsolato. Io ho 17 anni e ho sempre sognato di indossare la divisa della Guardia di Finanza - come mio nonno - per difendere la Patria che amo e che rispetto, sempre. Ma leggendo ogni giorno il Giornale, e la sua «Stanza», mi nascono mille preoccupazioni: in un'Italia dove la sicurezza è quasi assente le forze dell'ordine che provano a difendere il nostro Stato invece di essere premiate vengono demonizzate, processate e condannate. Senza avere nessuna tutela. Invece chi delinque - specialmente se immigrato, meglio se irregolare - viene tutelato e difeso, e viene anche assolto.