Christmas Jumper Day | maglione natalizio e personaggi memorabili

Il Christmas Jumper Day è un’occasione per indossare maglioni natalizi divertenti e colorati, diventati simbolo di allegria e solidarietà. Tra modelli divertenti e personaggi memorabili, questa giornata celebra il capo più buffo del periodo festivo, unendo tradizione, moda e spirito di beneficenza in un’unica atmosfera natalizia.

Oggi si celebra la giornata dell’ugly jumper: dai maglioni Jingle Bell alla gloria cinematografica, ecco come il capo più buffo in circolazione è diventato un simbolo pop del Natale (e di solidarietà). 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Christmas Jumper Day: maglione natalizio e personaggi memorabili

