Choc in aperta campagna | trovato cadavere carbonizzato Il dettaglio inquietante

Una scoperta inquietante ha sconvolto il Cilento: il corpo di un uomo di 46 anni è stato rinvenuto carbonizzato alla periferia di Rutino, in provincia di Salerno. L'episodio, avvenuto mercoledì 10 dicembre, ha lasciato la comunità sgomenta, sollevando numerosi interrogativi sulla dinamica e le cause di questa tragedia ancora avvolta nel mistero.

Una tragedia ancora avvolta nel mistero ha scosso il cuore del Cilento. Nel pomeriggio di mercoledì 10 dicembre, alla periferia di Rutino, in provincia di Salerno, è stato ritrovato il cadavere carbonizzato di un uomo di 46 anni. Il corpo è stato individuato in una zona di campagna non lontana dal cimitero, un’area isolata ma spesso frequentata da residenti e agricoltori, che ora è stata transennata dagli inquirenti per tutti gli accertamenti del caso. A dare l’allarme sarebbe stato un conoscente della vittima, insospettito dal fumo che si alzava da una porzione appartata di terreno. Avvicinandosi per capire cosa stesse accadendo, si è trovato davanti a una scena drammatica: il corpo dell’uomo appariva parzialmente carbonizzato, adagiato a terra. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

