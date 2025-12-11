Chivu Inter mai un pareggio dopo 14 giornate di Serie A! È la seconda volta nella storia | il precedente

L'Inter di Chivu non ha ancora pareggiato dopo 14 giornate di Serie A, un record che si ripete solo per la seconda volta nella storia del club. Questa sorprendente costanza testimonia la determinazione dei nerazzurri e crea un precedente singolare nel campionato italiano.

Inter News 24 per i nerazzurri. L’Inter si presenta ai blocchi di partenza della quindicesima giornata di Serie A con una fisionomia statistica decisamente peculiare, che riflette l’atteggiamento senza compromessi imposto dal suo allenatore. Per la seconda volta nella loro ultracentenaria storia, i nerazzurri arrivano a questo punto del campionato senza aver mai registrato un segno “X” in schedina. L’unico precedente risale alla recente stagione 202223. Il ruolino di marcia della formazione guidata da Cristian Chivu, tecnico che ha fatto dell’intensità e del “tutto o niente” il suo marchio di fabbrica, parla chiaro: il bilancio attuale è di 10 successi e 4 scivoloni, senza vie di mezzo. 🔗 Leggi su Internews24.com