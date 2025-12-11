Chiusura Anno Giubilare il quadro della Madonna della Consolazione all' ospedale Morelli

In occasione della chiusura dell’Anno Giubilare, il Quadro della Madonna della Consolazione di Reggio Calabria sarà trasferito alle ore 15 presso l’ospedale Morelli di viale Europa. Un momento di significativa partecipazione, che conclude simbolicamente il percorso di spiritualità e fede dedicato alla venerata immagine.

In occasione della chiusura dell’Anno Giubilare il Quadro della Madonna della Consolazione di Reggio Calabria sarà portato, alle ore 15, presso il presidio ospedaliero Morelli di viale Europa.Al suo arrivo è prevista un’accoglienza presso il cortile del presidio ospedaliero e successivamente una. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it